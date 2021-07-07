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"عطاء" تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ278 مليون ريال

عطاء التعليمية
شعار شركة عطاء التعليمية
سوق السعودية

"عطاء" تحصل على تمويل من بنك الرياض بـ278 مليون ريال

لتمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 278.25 مليون ريال.

وقالت عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها سوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة وتم منح التسهيلات استناداً على قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.

وأضافت أن مدة التمويل 10 سنوات.

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كانت شركة عطاء التعليمية قد وقعت اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس العلم العالمية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقابل قيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال، وذلك في 21 ديسمبر 2020.

واستحوذت كذلك على شركة عطاء التعليمية على 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، وكذلك استحواذ شركة عطاء التعليمية على كامل الحصص في شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة.

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