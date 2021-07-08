.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع أرباح "الوطنية للتعليم" الفصلية 24.5% لـ9.2 مليون ريال

الشركة الوطنية للتعليم
شعار الشركة الوطنية للتعليم
سوق السعودية

تراجع أرباح "الوطنية للتعليم" الفصلية 24.5% لـ9.2 مليون ريال

انخفضت أرباح التسعة أشهر الأولى إلى 17.4 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم السعودية في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو الماضي، بنسبة 24.5%، إلى 9.1 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح 100%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4.5 مليون ريال.

وانخفضت الأرباح بنسبة 53%، في التسعة أشهر الأولى المنتهية في آخر مايو الماضي، حيث حققت 17.4 مليون ريال، مقابل 37.2 مليون ريال.

أدنوك توقع اتفاقية مع 3 شركات يابانية لدراسة إنتاج الأمونيا الزرقاء طاقة طاقة أدنوك توقع اتفاقية مع 3 شركات يابانية لدراسة إنتاج الأمونيا الزرقاء

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لتراجع الإيرادات خلال الربع الحالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021م.

كما انخفض إجمالي عدد الطلاب في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%، حيث يمثل 76% من الانخفاض في الطلاب المسجلين الجدد لمراحل رياض الأطفال والص ف الأول الابتدائي. ذلك بجانب الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.

ومن جانب آخر ارتفعت المنح والإعانات الحكومية خلال الربع الحالي بشكل رئيسي من استفادة الشركة من المبادرة الحكومية "ساند" المتعلقة بتخفيف الآثار المالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بمراجعة التكاليف التشغيلية وفق متطلبات التشغيل والمستجدات المتغيرة، والتي نتج عنها تحسين التكاليف التشغيلية للربع الحالي على الرغم من التكاليف التشغيلية الإضافية الخاصة بتشغيل مجمع القيروان والذي تم افتتاحه بداية العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد