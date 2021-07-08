شركة هندية تدعمها "النملة" تسعى لجمع 1.3 مليار دولار من طرح أولي

تعتزم شركة Zomato الهندية لتوصيل المأكولات والمدعومة من مجموعة Ant (النملة) التابعة لـJack Ma، جمع 1.3 مليار دولار في اكتتاب عام أولي، وهو ما يزيد 14% عن المبلغ الذي كانت تنوي جمعه سابقا بسبب الطلب القوي.

ومن المتوقع أن يتم تسعير السهم ما بين 72 و76 روبية هندية أي ما بين 96 سنتا و1.2دولار للسهم.

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وينطلق الاكتتاب في 14 يوليو ويغلق في 16 من الشهر ذاته، ويقدر تقييم Zomato بـ10 مليارات دولار.