"مطارات القابضة" تعين رئيسا لمجلس إدارة مطارات جدة

أعلنت شركة "مطارات القابضة"، عن تعيين مجلس إدارة جديد لشركة مطارات جدة.

وأشارت "مطارات القابضة" إلى تعيين 8 أعضاء جدد لمجلس مديري الشركة، فيما عينت رائد المديهيم رئيسا لمجلس إدارة مطارات جدة.

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يذكر أن شركة مطارات جدة تُعد إحدى الشركات التابعة لشركة مطارات القابضة، والتي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويضم مجلس الإدارة خبراء سعوديين ودوليين من القطاعين العام والخاص والطيران والمطارات، الذي سينعكس إيجابا على عمل (مطارات جدة) ليصبح بوابة اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى تطوير المطار وتشغيله بأحدث المعايير العالمية، التي تسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

وأكد رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، حرص الشركة على تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وتعزيز مكانته ليصبح مركزاً عالمياً هاماً.