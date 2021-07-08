"المنافسة السعودية" تقر استحواذ المراعي على "بيك مارت"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة "المراعي" وكامل أعمال مخابز "بيك مارت".

وقالت الهيئة في تغريدة على "تويتر"، إن التركز الاقتصادي يتمثل في استحواذ شركة "المراعي" على كامل أعمال مخابز "بيك مارت" التي تضم (بيك مارت الإمارات "بيك مارت منطقة حرة"- "بيك مارت " شركة ذات مسؤولية محدودة" -بيك مارت البحرين).

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وكانت المراعي أعلنت في مارس الماضي إبرام اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ 100% من أسهم شركة بيك مارت، والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين بقيمة مؤسسية تبلغ 95.5 مليون ريال سعودي.

وفي مايو المنصرم، أعلنت المراعي عن استحواذ إحدى شركاتها التابعة على حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وقالت الشركة حينها إن إحدى شركاتها التابعة وهي شركة المخابز الغربية أكملت الاستحواذ على حصة إضافية نسبتها 15% مملوكة لشركة العليان المالية المحدودة، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (شركة تابعة)، بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون ريال، لتصبح نسبة ملكية حصص شركة المخابز الغربية بعد هذا الاستحواذ 75% من رأس مال الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية.

وتقوم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية بتصنيع وبيع منتجات المخبوزات طويلة الأجل بالعلامة التجارية "سفن دايز".

وتم تمويل الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي، وسوف ينعكس الأثر المالي في النتائج المالية بالربع الثاني.