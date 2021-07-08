"كيمانول" تعلن إطفاء كافة خسائرها عبر تخفيض رأس المال

أعلنت كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الخميس، عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال إجراء تخفيض رأس المال بمبلغ 531,491,370 ريالا.

وكان مجلس إدارة الشركة أصدر توصية بتاريخ 22/03/1442هــ الموافق 08/11/2020م بشأن تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44,07%، تبعتها موافقة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/11/1442هـــ الموافق 28/06/2021م.

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وبحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تم تخفيض رأس مالها من 1,206,000,000 ريال سعودي الى 674,508,630 ريال سعودي.