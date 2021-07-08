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"كيمانول" تعلن إطفاء كافة خسائرها عبر تخفيض رأس المال

كيمانول
شعار كيمانول
سوق السعودية

"كيمانول" تعلن إطفاء كافة خسائرها عبر تخفيض رأس المال

خفضت رأس المال بمبلغ 531,491,370 ريالا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الخميس، عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال إجراء تخفيض رأس المال بمبلغ 531,491,370 ريالا.

وكان مجلس إدارة الشركة أصدر توصية بتاريخ 22/03/1442هــ الموافق 08/11/2020م بشأن تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 44,07%، تبعتها موافقة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/11/1442هـــ الموافق 28/06/2021م.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، تم تخفيض رأس مالها من 1,206,000,000 ريال سعودي الى 674,508,630 ريال سعودي.

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