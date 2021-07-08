.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"موانئ دبي" تخطط لأكبر صفقاتها في إفريقيا بـ890 مليون دولار

موانئ دبي مناسبة
موانئ دبي
شركات

"موانئ دبي" تخطط لأكبر صفقاتها في إفريقيا بـ890 مليون دولار

الاستحواذ على Imperial Logistics في جنوب إفريقيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "موانئ دبي العالمية" أنها تخطط للاستحواذ على Imperial Logistics في جنوب إفريقيا، في صفقة قيمتها 890 مليون دولار.

وقالت "موانئ دبي" إنها قدمت عرضا بـ 4.6 دولار للسهم، وهو يمثل علاوة 40% على سعر إغلاق أمس الأربعاء.

وأضافت أن الاستحواذ على شركة العمليات اللوجستية، سيكون أبرز صفقاتها في القارة الإفريقية حتى الآن، وسيسمح لها بتقديم خدمات متكاملة للشحن في مجموعة أكبر من الأسواق.

قبل أسبوع، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية استحواذها على 100% من شركة "سينكريون" syncreon بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.

وتتخصص "سينكريون" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، في الخدمات اللوجستية عبر تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟   بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟  
لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد