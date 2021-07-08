"موانئ دبي" تخطط لأكبر صفقاتها في إفريقيا بـ890 مليون دولار

أعلنت "موانئ دبي العالمية" أنها تخطط للاستحواذ على Imperial Logistics في جنوب إفريقيا، في صفقة قيمتها 890 مليون دولار.

وقالت "موانئ دبي" إنها قدمت عرضا بـ 4.6 دولار للسهم، وهو يمثل علاوة 40% على سعر إغلاق أمس الأربعاء.

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وأضافت أن الاستحواذ على شركة العمليات اللوجستية، سيكون أبرز صفقاتها في القارة الإفريقية حتى الآن، وسيسمح لها بتقديم خدمات متكاملة للشحن في مجموعة أكبر من الأسواق.

قبل أسبوع، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية استحواذها على 100% من شركة "سينكريون" syncreon بقيمة 1.2 مليار دولار، وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.

وتتخصص "سينكريون" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، في الخدمات اللوجستية عبر تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع.