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"linkDoc" الصينية توقف خططا للطرح العام الأولي بالولايات المتحدة

وول ستريت

"linkDoc" الصينية توقف خططا للطرح العام الأولي بالولايات المتحدة

بعد خسارة سهم ديدي 50% من قيمته بعد أيام من إدراجه في نيويورك

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دبي - العربية.نت

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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن شركة linkDoc Technology وهي شركة تكنولوجيا طبية مقرها بكين، أوقفت حاليا خططها للطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، والذي كان من الممكن أن يجمع ما يصل إلى 211 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل تقلبات السوق الحالية التي لعبت دورا في التأجيل، لاسيما أزمة ديدي التي خسر سهمها أكثر من 50% من قيمته بعد أيام من إدراجه في نيويورك مع بدء الصين لتحقيقات حول إجراءات الشركة لحماية بيانات العملاء، ثم حذف تطبيق الشركة من متاجر التطبيقات.

وكانت linkDoc قد عيّنت مسبقا كلا من Morgan Stanley وBank of America وChina International Capital لترتيب عملية الطرح.

الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية تقوم بإعداد تشريعات تسمح لها بمنع الشركات الصينية من الإدراج في الخارج.

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