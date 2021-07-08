36 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا تقاضي "غوغل" لهذا السبب

تقدمت 36 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا بدعوى قضائية ضد شركة Google بزعم إساءة استخدام مكانتها ضد المطورين عبر متجر Google Play.

وتتهم الدعوى شركة Google بالاحتكار بسبب الرسوم التي تتقاضاها من المطورين مقابل عمليات الشراء والاشتراكات داخل التطبيقات.

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يُذكر أن Google تواجه مجموعة من دعاوى مكافحة الاحتكار من جانب وزارة العدل الأميركية، وعدد من المدعين العامين للولايات، فيما يتعلق بأعمال البحث و سوق الإعلانات الرقمية.