7.8 مليون ريال أرباح "تكوين" في الربع الثاني بانخفاض 21.5%

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة تكوين المتطورة للصناعات 21.5%، في الربع الثاني من 2021، إلى 7.8 مليون ريال، مقابل 10 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح 2.1 مليون ريال في الربع السابق، بارتفاع 264.9%.

وبلغت الخسائر التشغيلية لشركة "تكوين" في الربع الثاني 9.5 مليون ريال، مقابل 1.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في حجم الخسائر 555%.

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وخلال النصف الأول من 2021، بلغت أرباح الشركة 10 ملايين ريال، مقابل خسائر 8.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام السابق يرجع إلى زيادة تكلفة المبيعات، وزيادة مصاريف البيع و التسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وذكرت أن ذلك بالرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وزيادة إيرادات المبيعات.