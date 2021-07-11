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أرباح "أسلاك" ترتفع 15.6% بالربع الثاني إلى 14.1 مليون ريال

شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شعار شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

أرباح "أسلاك" ترتفع 15.6% بالربع الثاني إلى 14.1 مليون ريال

30.2 مليون ريال أرباح النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من العام بنهاية يونيو 2021، بنسبة 15.57% إلى 14.1 مليون ريال، مقارنة بنحو 12.2 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أسلاك" بنسبة 12.4% مقارنة بصافي ربح نحو 16.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وارتفع صافي ربح "أسلاك" بنسبة 10.6% في النصف الأول من 2021، إلى 30.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 27.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الثاني من السنة المالية الحالية، على أساس سنوي، يعود إلى نمو حجم المبيعات ورد مبلغ الانخفاض المحمل على المدينين التجاريين- كوفيد 19)، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية ومصروف الزكاة.

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