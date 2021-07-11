شركة "نفط الكويت" تعكف على تحديد أولويات الفرص الاستثمارية

قال مصدر نفطي مطلع إن شركة نفط الكويت تعكف حاليا على تفعيل مبادرة أعدت خصيصا كمشروع لنظام إدارة محافظها، مبينا أن ذلك المشروع يأتي متسقا مع استراتيجية الشركة لعام 2040، التي تهدف إلى دراسة وتحديد الأولويات واختيار الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة.

ولفت إلى أن هدف المبادرة يتمثّل جزئياً في تحديد فرص العمل الجديدة التي تتمتع بأعلى احتمالات النجاح في المستقبل، مما يؤدي إلى التطوير الفعال لأصول الشركة وتحقيق أقصى عوائد على الاستثمارات.

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وذكر المصدر أن المبادرة الجديدة تتطلب تنسيق آليات العمل الحالية والمستقبلية عبر مختلف مديريات شركة نفط الكويت من أجل إنشاء أنظمة وضوابط جديدة من شأنها ضمان التنفيذ الناجح لها، وفقا لـ "الجريدة" الكويتية.

وقال إن ملامح مشروع المبادرة بدأت تظهر في أكتوبر 2018 من خلال إنشاء منصة واحدة متكاملة، مع توجيهات داعمة تعمل على التمكن من تكامل الإنتاج والنفقات الرأسمالية والتشغيلية، والقضايا المتعلقة بالمسائل الاقتصادية، مشيرا الى أن نظام إدارة المحافظ سيوفر معلومات مهمة عن الإيرادات والربحية والتدفقات النقدية، فضلا عن تحديد المجالات المحتملة التي تتطلب تحسين التكلفة أو تدابير خفض التكلفة من أجل تحديد جدوى تطوير فرص الإنتاج المختلفة.

وأوضح المصدر أن مشروع المبادرة سيتم التوسع فيها، لتشمل الأصول الرئيسة الثلاثة لشركة نفط الكويت (شمال الكويت وغرب الكويت وجنوب وشرق الكويت)، إضافة إلى مديرية التنقيب والغاز، مما يسهّل اتخاذ القرار لدعم تحقيق استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2040.

وأضاف أن الخطط المستقبلية لشركة نفط الكويت تتضمن أيضا تطوير العديد من موارد الشركة الهيدروكربونية المستقبلية، مثل النفط الثقيل والنفط المنتج من الخزانات البحرية.

وقال إن الشركة شهدت إنجازات عديدة في طريق تحقيق استراتيجيتها، ومنها حفر 21 بئرا استكشافية جديدة خلال العام الماضي، في حين شهد قطاع الغاز 215 مسحا استكشافيا، كما تم ضخ مليار دولار نفقات رأسمالية وتوفير 1526 وظيفة في مجال الصيانة وتدريب 32.867 كادر.

وذكر أن استراتيجية البلاد لإنتاج النفط بحلول 2040 أنه سيتراوح بين 4.2 و4.4 مليون برميل يوميا، وذلك نسبة الى أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.