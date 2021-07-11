صندوق "مشاركة ريت" يستحوذ على فندق "جاردينو" بـ85.5 مليون ريال

أعلنت شركة مشاركة المالية بصفتها مدير صندوق مشاركة ريت، عن البدء في إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد هو فندق "جاردينو" 4 نجوم، مؤثث بالكامل ومكون من 94 غرفة وجناح فندقي ونادي رياضي وقاعات للمناسبات والاحتفالات ومطعم و مسابح ومواقف سيارات تتسع لعدد 80 سيارة.

وقالت "مشاركة المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقار يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد أن حصلت على نتائج التقييم العقاري من اثنين من المثمنين العقاريين وبعد الانتهاء من الدراسة القانونية والفنية النافية للجهالة.

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وأوضحت أن العقار موضوع الاستحواذ عبارة عن فندق مؤجر لشركة مسكن السلام للتطوير والاستثمار التجاري، السعودية، وهي شركة رائدة في استئجار وتشغيل الفنادق ويمتد عقد الإيجار لمدة 10 سنوات ملزمة، ومضمون بموجب سندات لأمر بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 7.77 مليون ريال.

وقالت إن قيمة الاستحواذ 85.5 مليون ريال، بمساحة مسطحات بناء 14,075.7 متر مربع.

وتوقعت مشاركة المالية استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية بالمملكة خلال 90 يوما من تاريخ هذا الإعلان. وسوف يتم تمويل الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية الممنوحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.