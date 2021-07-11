عمومية "مجموعة الحكير" تقر تخفيض رأس المال ثم زيادته لـ650 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير "مجموعة الحكير"، عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الماضي، على هيكلة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح 343 مليون ريال، بدلاً من 550 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة ليصبح 34.3 مليون ريال، بدلاً من 55 مليون ريال، بنسبة تخفيض 37.6%.

مادة اعلانية

وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 ملايين ريال، عبر إلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 2.657 سهم.

وأضافت الشركة أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادي التي تُقرر فيها تخفيض رأس المال، مشيرة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وقالت "مجموعة الحكير"، إن المساهمين وافقوا أيضاً على توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية، ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 650 مليون ريال، بدلاً من 343 مليون ريال، عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 650 مليون ريال، مقابل 34.3 مليون سهم قبل الزيادة.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو رفع ملاءة الشركة المالية ودعم التدفقات النقدية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وذكرت الشركة أن نسبة الزيادة لكل سهم 89.5% وتكون قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية 10 ريالات، بعدد أسهم مطروحة 30.7 مليون سهم.