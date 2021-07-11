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"الحمادي للتنمية" توقع اتفاقية شراء 35% من "سدير للأدوية"

الحمادي للتنمية مناسبة
شعار شركة الحمادي للتنمية
سوق السعودية

"الحمادي للتنمية" توقع اتفاقية شراء 35% من "سدير للأدوية"

عينت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للصفقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إنها وقعت اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) والتي تمثل نسبة 35% من شركة أدوية سدير للأدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة.

وقد عينت الحمادي للتنمية مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي للصفقة.

ومن أهم شروط المذكرة الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة لأوضاع الشركة المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية.

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ويمثل مصنع أدوية السرطان المرحلة الأولى في مجمع مصانع شركة سدير للأدوية، والذي يُعد أكبر مشروع دوائي متخصص في تصنيع علاجات السرطان (الفموية والوريدية) في المملكة العربية السعودية.

ويقع المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع، ويتضمن إلى جانب المباني الإدارية مراكز للأبحاث وأكاديمية للتدريب تتماشى عملية الاستحواذ مع خطط النمو المستقبلية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار ولرؤية المملكة 2030 بتوطين الصناعات والتقنيات المتطورة، كما ستوفر فرصة للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية المتخصصة.

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