"السعودية للأبحاث" تطلق استراتيجية تحولية لبناء شراكات عبر 5 ركائز

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن استراتيجية تحولية تركز على تطوير منصاتها والتوسع في منصات جديدة وبناء الشراكات الدولية والقيام باستثمارات استراتيجية عبر خمس ركائز عمل رئيسية.

ستعمل المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على توسيع محفظتها الحالية وعروضها الرقمية وانتشارها العالمي من خلال تحويل المنشورات المطبوعة إلى منصات رقمية في المقام الأول والتوسع في منصات جديدة، والتركيز على الاستثمار في الشركات الإعلامية الناشئة بأفكار جريئة وبناء شراكات طويلة الأجل تقوم على منافع متبادلة وتعاون مع كبريات الشركات الإعلامية دوليًا.

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وقالت في بيان نشر على موقع "تداول": "بقيادة فريق الإدارة الجديد، ستركز المجموعة على تقديم محتوى نوعي وحصري ومميز لعملائها من خلال منصات رقمية واجتماعية جديدة، فضلاً عن تعزيز وصولها المرئي عبر الكابلات والأقمار الصناعية. كما ستعمل المجموعة على الاستفادة من قدراتها في مجال البيانات والتقنية لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز قدراتها في تحقيق الدخل وتنويع مصادر الايرادات.

ستعمل المجموعة عبر خمس ركائز لإطلاق فرص تجارية إقليمية ودولية جديدة، وهي:

1. SRMG Media: المنصات الرقمية والبودكاست وإنتاج الوسائط المتعددة

تطوير المنصات الرقمية بالوسائط المتعددة ورقمنة إنشاء وتوزيع المحتوى لتزويد الجماهير بمحتوى نوعي ومميز وحصري

2. SRMG International: الاستثمارات والشراكات العالمية

الاستثمارات في الشركات الدولية وبناء الشراكات لخلق شبكة عالمية، يقودها فريق من المتخصصين في مجال الإعلام ذوي الخبرة العالمية

3. –SRMG Think: الأبحاث والاستطلاعات

تقديم خدمات الأبحاث والدراسات المعززة بالبيانات والحقائق وتحليلات الخبراء من الشرق الأوسط وحول العالم

4. SRMG X: الفعاليات والمؤتمرات والمعارض

القيام بالفعاليات والمؤتمرات والمعارض، لتقديم الأحداث الرائدة التي توفر فرصًا مهمة للتواصل والترابط الشخصي

5. –SRMG Labs: احتضان الابتكار والتدريب

تبني الابتكار والتقنية، ودعم الابداع وتدريب الجيل القادم من الإعلاميين والصحفيين ومبدعي المحتوى.

ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية التحولية الجديدة مع إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة بتغيير شعار المجموعة بعد حصولها على موافقة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية المجموعة ويحافظ على تاريخها الثري المتميز والاستفادة من قدرتها الجديدة للوصول إلى الأسواق الإعلامية العالمية المتنامية، وسوف تعلن المجموعة عن أي تطور جوهري يتعلق بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة حسب ما تقتضيه القواعد والأنظمة ذات العلاقة.