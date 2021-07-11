"صافولا" توقع اتفاقية للاستحواذ على "بايارا القابضة" مقابل 975 مليون ريال

أعلنت مجموعة صافولا توقيع وحدتها التابعة شركة صافولا للأغذية اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركة بايارا القابضة المحدودة، وهي شركة خاصة لها نشاط في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تعمل بايارا في مجال تصنيع وتوزيع الوجبات الخفيفة الصحية وبهارات الطهي.

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ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولمدة تصل إلى 180 يوماً، وقامت صافولا بتعيين إرنست ويونغ للتمويل التجاري المحدودة كمستشار مالي للصفقة.

ومن بين شروط الاتفاقية، - الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة بايارا القابضة المحدودة، حيث سيتم دفع قيمة الاستحواذ نقداً.

وقالت صافولا إنه سيتم تمويل هذه الصفقة – البالغ قيمتها 260 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 975 مليون ريال، من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وعن طريق التسهيلات البنكية المتوفرة.

وذكرت أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة فعالة منسجمة مع استراتيجية شركة صافولا للأغذية المعلنة للدخول في قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة وإقبال متزايد في قطاع الأغذية.