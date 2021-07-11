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"ينساب": توقف مؤقت للمصانع نتيجة عطل فني و120 مليون ريال تأثيره المالي

ينساب جديدة
شركة "ينساب"
سوق السعودية

"ينساب": توقف مؤقت للمصانع نتيجة عطل فني و120 مليون ريال تأثيره المالي

تتوقع استمرار التوقف لمدة 12 يوماً

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توقف مؤقت لمصانع الشركة، نتيجة لعطل فني وأنه جاري العمل حالياً على إصلاح هذا العطل والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

وتوقعت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن يستمر التوقف قرابة 12 يوم ابتداء من الأحد 11 يوليو 2021.

ورجحت أن تعود بعض المصانع للإنتاج تدريجيا خلال فترة التوقف، وحسب متوسط أسعار بيع المنتجات حالياً يقدر الأثر المالي بنحو 120 مليون ريال.

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وأوضحت "ينساب" أن الأثر المالي لهذا التوقف يظهر خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأشارت "ينساب" إلى أنها ستعمل على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها، وأنها ستقوم بإعلان أي تطورات جوهرية مستقبلية إن وجدت في حينه.

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