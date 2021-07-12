اتفاقية اندماج ملزمة بين "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل"

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني " الدرع العربي"، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، سعياً لشراء كامل الأسهم في شركة الأهلي للتكافل من مساهميها المستحقين، المالكين للأسهم في شركة الأهلي للتكافل بتاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عرض الاندماج، مقابل أسهم جديدة تصدر لصالحهم في شركة الدرع العربي للتأمين، دون أي مقابل مالي إضافي.

وقالت "الدرع العربي" في بيان على "تداول السعودية"، إنه في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال، إلى نحو 638.52 مليون ريال.

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وتكون الزيادة عبر إصدار عدد نحو 23.85 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم الواحد لصالح المساهمين المستحقين في شركة الأهلي للتكافل، وذلك مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة التي يملكونها في شركة الأهلي للتكافل بالقيمة الاسمية الإجمالية لها والبالغة نحو 166.66 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل "معامل المبادلة".

وتبعاً لزيادة رأس المال وفقاً لما سبق، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأس مال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين المستحقين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.

وأعلنت شركة الدرع للتأمين عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لمساهمي شركة الأهلي للتكافل والاستمرار بالصفقة.

كانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قد أعلنت في 11 أبريل 2021، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.