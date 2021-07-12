المركزي الأوروبي يتوقع تغيير سياسته في 2022

طلبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من المستثمرين الاستعداد لتوجيهات جديدة بشأن التحفيز النقدي في غضون 10 أيام، مشيرة إلى أنه قد يتم اتخاذ تدابير جديدة في العام المقبل لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد انتهاء برنامج شراء السندات الحالي.

في حديثها إلى تلفزيون "بلومبرغ" بعد أيام من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع هدف التضخم الخاص به إلى 2%، واعترافه بأنه قد يتجاوز هذا الهدف، قالت لاغارد إن جلسة مجلس الإدارة في 22 يوليو - والتي كان من المتوقع سابقًا أن تكون هادئة نسبيًا - ستشتمل الآن على "بعض التغييرات المثيرة للاهتمام".

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وقالت يوم الأحد في البندقية بعد اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين: "سيكون اجتماعا مهما.. بالنظر إلى الإصرار الذي نحتاج إلى إظهاره للوفاء بالتزامنا، ستتم بالتأكيد إعادة النظر في التوجيهات المستقبلية".

تغذي هذه الإشارة المبكرة وغير متوقعة من البنك المركزي الأوروبي التكهنات بشأن خططه لتشديد السياسة النقدية، حيث بدأ اقتصاد منطقة اليورو في التعافي من الوباء.

أشارت لاغارد إلى أنها تتوقع أن تستمر خطة شراء السندات الحالية البالغة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) للبنك المركزي الأوروبي "على الأقل حتى مارس 2022". ويمكن أن يتبع ذلك "انتقال إلى شكل جديد"، كما قالت دون الخوض في التفاصيل.

مع ذلك، رفضت الحاجة إلى مناقشة متى يمكن إنهاء التحفيز الطارئ، قائلة إنها "متفائلة بحذر بشأن التعافي لأن البديل دلتا من فيروس كورونا يشكل تهديدًا للجهود المبذولة لاستئناف الحياة الطبيعية". وبينما سيرتفع التضخم هذا العام، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون ذلك مؤقتًا.

وقالت لاغارد: "نحن بحاجة إلى التحلي بالمرونة الشديدة وعدم البدء في خلق توقع بأن الخروج سيكون في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة".

ويختلف نهج البنك المركزي الأوروبي عن بعض أكبر البنوك المركزية في العالم، حيث بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بالفعل مناقشة متى يبدأون في تقليص برنامج التحفيز مع تسارع النمو والتضخم.

كما تتوقع مجموعة متزايدة من الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المؤلف من 25 عضوًا في يونيو على الاستمرار في مشتريات السندات الطارئة بوتيرة مرتفعة هذا الربع، على الرغم من التباين في وجهات النظر. كما قال بعض الأعضاء علنًا إنهم لا يتوقعون تمديدها إلى ما بعد مارس.