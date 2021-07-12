تعليق تداول سهمي "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي للتأمين"

أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن تعليق تداول سهمي شركة الأهلي للتكافل، وسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بناءً على طلب الشركتين.

وذكرت "تداول السعودية"، أنها علقت تداول سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

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وبالمثل، علقت "تداول السعودية"، تداول سهم شركة الأهلي للتكافل في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

كانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، قد أعلنت في 11 أبريل 2021، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

وقالت الشركتان في بيان سابق، إنهم اتفقوا بأساس غير ملزم على أنه في حال استمرار الصفقة المقترحة، وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ستندمج شركة الأهلي للتكافل (الشركة المندمجة) مع شركة الدرع العربي (الشركة الدامجة).

واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية (Embedded Value) لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار (Protection and Savings Portfolio) الخاصة بشركة الأهلي للتكافل.

وستقوم شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.