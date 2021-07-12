لقاح إيطالي ضد كورونا يظهر كفاءة 99% في المرحلة الثانية من التجارب

قالت شركة إيطالية، اليوم الاثنين، إن لقاحها ضد كورونا أثبت كفاءة بنسبة 99% في المرحلة الثانية من التجارب.

وذكرت شركة ReiThera الإيطالية، في بيان لها، أن لقاحها أظهر استجابة مناعية قوية ولم تظهر عنه أي آثار جانبية كبيرة في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

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وأضافت أن فاعلية اللقاح بلغت أكثر من 93% لدى المتطوعين بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، ووصلت إلى 99% بعد الجرعة الثانية.

أجريت دراسة المرحلة الثانية، في 24 مركزًا إكلينيكيًا في إيطاليا، بعدد 917 متطوعا تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وتجاوز 25% منهم سن 65 عاما.

وبينما عززت التجربة من آمال إيطاليا في إنتاج لقاح خاص بها لفيروس كوفيد-19، تحتاج شركة ReiThera إلى ما لا يقل عن 60 مليون يورو (71 مليون دولار) لتمويل تجارب المرحلة الثالثة النهائية، وتعرضت لضربة في مايو الماضي عندما رفضت محكمة تدقيق حكومية خطة لضخ أموال عامة في الشركة.