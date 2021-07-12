.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موقع "أمازون" يستعيد خدماته بعد عطل مفاجئ في معظم أنحاء العالم

موقع أمازون
موقع أمازون
أمازون

موقع "أمازون" يستعيد خدماته بعد عطل مفاجئ في معظم أنحاء العالم

متحدث باسم الشركة رفض التعليق حول سبب الانقطاع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة "أمازون" إن متاجرها الإلكترونية عادت إلى خدماتها الطبيعية، بعد أن تسبب انقطاع عالمي في تعطيل التسوق في مواقعها المحلية.

ووفقًا لموقع Downdetector المتخصص في مراقبة انقطاع الخدمات عبر الإنترنت، تعطلت مواقع أمازون لمدة ساعتين تقريبًا، وفي ذروة الانقطاع، أشار أكثر من 38000 تقرير إبلاغ من المستخدمين إلى وجود مشكلات في متاجر "أمازون" عبر الإنترنت.

وقعت المشكلة مساء الأحد في الولايات المتحدة، وصباح اليوم الاثنين في معظم أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم أمازون: "ربما واجه بعض العملاء مشكلات مؤقتة أثناء التسوق. لقد حللنا المشكلة، وكل شيء يسير الآن بسلاسة"، فيما رفض المتحدث التعليق حول سبب الانقطاع.

يعد هذا ثاني أوسع اضطراب في خدمة "أمازون" منذ أواخر يونيو، عندما عانى المستخدمون من انقطاع قصير الأمد في منصاتها بما في ذلك Alexa و Prime Video قبل استعادة الخدمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيران.. تآكل إيران.. تآكل "الجمهورية" ومحدودية سلطة الشعب!
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء
قبل أن تذهب
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
اكتشف المزيد