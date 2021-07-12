موقع "أمازون" يستعيد خدماته بعد عطل مفاجئ في معظم أنحاء العالم

قالت شركة "أمازون" إن متاجرها الإلكترونية عادت إلى خدماتها الطبيعية، بعد أن تسبب انقطاع عالمي في تعطيل التسوق في مواقعها المحلية.

ووفقًا لموقع Downdetector المتخصص في مراقبة انقطاع الخدمات عبر الإنترنت، تعطلت مواقع أمازون لمدة ساعتين تقريبًا، وفي ذروة الانقطاع، أشار أكثر من 38000 تقرير إبلاغ من المستخدمين إلى وجود مشكلات في متاجر "أمازون" عبر الإنترنت.

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وقعت المشكلة مساء الأحد في الولايات المتحدة، وصباح اليوم الاثنين في معظم أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم أمازون: "ربما واجه بعض العملاء مشكلات مؤقتة أثناء التسوق. لقد حللنا المشكلة، وكل شيء يسير الآن بسلاسة"، فيما رفض المتحدث التعليق حول سبب الانقطاع.

يعد هذا ثاني أوسع اضطراب في خدمة "أمازون" منذ أواخر يونيو، عندما عانى المستخدمون من انقطاع قصير الأمد في منصاتها بما في ذلك Alexa و Prime Video قبل استعادة الخدمات.