هيئة السوق تُقر زيادة رأسمال "التطويرية الغذائية" بأسهم مجانية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على طلب شركة الأعمال التطويرية الغذائية زيادة رأسمالها من 25 مليون ريال، إلى 30 مليون ريال، عبر منح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وقالت الهيئة في بيان لها إن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ نحو 3.076 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ نحو 1.92 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي".

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وأوضحت الشركة أنه بالتالي يزداد عدد الأسهم من 2.5 مليون سهم إلى 3 ملايين سهم، بزيادة قدرها 500 ألف سهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.