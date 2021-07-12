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"إكسترا" توزع أرباحاً عن النصف الأول بـ120 مليون ريال

الشركة المتحدة للإلكترونيات إكسترا
الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

"إكسترا" توزع أرباحاً عن النصف الأول بـ120 مليون ريال

ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني 11% إلى 100 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي 120,000,000 ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 60,000,000 سهم، بحصة من التوزيع عند ريالين للسهم، أي بنسبة 20% إلى قيمة السهم الاسمية.

الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الخميس الموافق 15 يوليو 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.

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وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 100.5 مليون ريال، مقابل 90.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع يتجاوز 11%، بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 14.4% عن نفس الربع من العام السابق، كنتيجة لزيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الماضي، خاصة في شهر أبريل خلال فترة حظر التجوّل، وأيضاً قبل تطبيق القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة في شهر يوليو من العام الماضي، بحسب بيان الشركة.

وأضاف البيان: "بدعم من نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي، نما إجمالي الربح للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7% عن الربع المماثل من العام الماضي، ليسجل إجمالي الربح 289 مليون ريال مقابل 276 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي. مما كان له الأثر في زيادة صافي الربح بنسبة 11.2%".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات المالية حققت صافي ربح يقدر بـ 25.4 مليون ريال في الربع الثاني، مقابل 4.3 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

فيما بلغ صافي الربح في النصف الأول من العام 181.7 مليون ريال مقابل 125.1 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة تفوق 45%، بالرغم من انخفاض المبيعات بشكل طفيف مقابل نفس الفترة من العام السابق، وذلك بدعم من إيرادات خدمات إكسترا ونمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي.

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