"تبوك الزراعية" تعلن طرح "آفاق المحدودة" التابعة لها في سوق "نمو"

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية "تبوك الزراعية" عن قيام شركة آفاق الغذاء المحدودة التابعة لها، بتعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح في السوق الموازي "نمو" وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول بها.

وقالت "تبوك الزراعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نشاط الشركة التابعة يتمثل في إنتاج وتجهيز اللحوم.

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وتملك شركة تبوك للتنمية الزراعية 50% من رأس مال شركة "آفاق الغذاء المحدودة".

وأوضحت "تبوك الزراعية" أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها لحث ودفع الشركات التابعة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.