"صناعة الورق" تعيد جدولة تمويل بـ67 مليون ريال من مصرف الراجحي

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي لإعادة جدولة التمويل القائم.

وقالت "صناعة الورق"، في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي قيمة التمويل السابق بلغت 67.527 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة التمويل المعاد جدولته 57.527 مليون ريال.

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وأضافت أن مدة التمويل قبل الجدولة بلغت 18 شهراً تنتهي في 30 يونيو 2021، فيما بلغت مدة التمويل بعد الهيكلة 41 شهراً تبدأ في 15 يوليو 2021 حتى أكتوبر 2024.

وذكرت "صناعة الورق" أن سبب إعادة الجدولة لكي تناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة هي سند لأمر فقط دون أي ضمانات إضافية.