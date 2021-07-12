13 مليار دولار استثمارات "رؤية سوفت بنك 2" في 50 شركة خلال الربع الثاني

قام صندوق الرؤية الثاني التابع لمجموعة "سوفت بنك" بتسريع مشترياته في الربع الثاني، باستثمارات بلغت حوالي 13 مليار دولار في 50 شركة على الأقل، لم يتم الإعلان عن العديد منها بعد، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مصدرين اطلعا على البيانات.

يشكل هذا ارتفاعًا من ملياري دولار في الربع الأول، عندما اشترى الصندوق حصصًا في أقل من عشرين شركة، وفقاً لما نقلته "فاينانشال تايمز" عن إفصاحات عامة.

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ومقارنة بأول صندوق "رؤية سوفت بنك" الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، تضع المجموعة اليابانية "رهانات أقل على أعمال الرعاية الصحية والبرمجيات من خلال صندوقها الثاني"، بحسب الصحيفة.

وأصبح أول صندوق "رؤية سوفت بنك" معروفاً بشراء حصص بمليارات الدولارات في شركات مثل التطبيق الصيني Didi Chuxing ومجموعة العمل المرن WeWork، دعمت إيرادات الصندوق في ظل المنافسة في الأسواق الكبرى.

وتم تعزيز عائداته مؤخرًا بعد أن دخل عدد من الشركات التي استثمر فيها إلى البورصة، بما في ذلك مجموعة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية Coupang وشركة توصيل الوجبات الأميركية DoorDash.

مع صندوق "الرؤية" الثاني، غيرت المجموعة اليابانية نهجها، وبدلاً من ذلك وضعت رهانات أقل على شركات الرعاية الصحية والبرمجيات بدلاً من الاستثمار بمليارات الدولارات في التنقل الحضري والصناعات الثقيلة مثل البناء.

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، إن صندوق الرؤية الأول يحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار لكل صفقة كجزء من اتفاقية مع مستثمريه، مما يحد من قدرته على القيام باستثمارات في شركات صغيرة نسبيًا.