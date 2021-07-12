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8 أغسطس.. أرامكو تعلن نتائج وتوزيعات أرباح الربع الثاني

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أرامكو

8 أغسطس.. أرامكو تعلن نتائج وتوزيعات أرباح الربع الثاني

حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري بواقع 30%

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

وأضافت أرامكو في بيان لها، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت الشركة أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 شاملا القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021.

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كانت شركة "أرامكو" السعودية قد حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من العام الجاري، بواقع 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى 81.4 مليار ريال، وبلغت مبيعات "أرامكو" الفصلية 272 مليار ريال.

وأعلنت "أرامكو" عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الأول 2021، بحصة للسهم عند 0.3518 ريال.

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