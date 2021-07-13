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أرباح غولدمان ساكس ترتفع بفضل فورة إبرام صفقات عالمية

غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
وول ستريت

أرباح غولدمان ساكس ترتفع بفضل فورة إبرام صفقات عالمية

استفاد من أنشطة قياسية لإبرام الصفقات عالميا

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رويترز

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أعلنت مجموعة غولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباح الربع الثاني إذ استفاد أكبر بنك استثمار في وول ستريت من أنشطة قياسية لإبرام الصفقات عالميا.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 5.35 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران، من 2.25 مليار دولار قبل عام.

وزاد الربح للسهم إلى 15.02 دولار من 6.26 دولار قبل عام.

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كان محللون يتوقعون في المتوسط ربحا 10.24 دولار للسهم وفقا لتقدير آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وتلقت النتائج دفعة من مقارنة مواتية قبل عام حين جنب البنك المزيد من الأموال لتغطية خسائر محتملة في قروض الشركات بسبب جائحة فيروس كورونا.

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