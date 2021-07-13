الخطوط السعودية توقع اتفاقية مع "جنرال إلكتريك" لتعزيز تحولها الرقمي

أعلنت "جنرال إلكتريك الرقمية"، عن تعاقدها مع الخطوط السعودية لتطبيق حلول "سجلات أصول برامج الطيران وتمثل هذه الخطوة امتداداً للشراكة التي تجمع الجانبين لتعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين التكلفة.

وأضافت جنرال إلكتريك في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لمشغلي رحلات الطيران تبسيط عملية إدارة سجلاتهم عبر نظام "سجلات أصول برامج الطيران" الذي يقدم حلاً واحداً قائماً على السحابة لتحقيق ذلك.

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وحسب البيان، ستتمكن شركات الطيران من رقمنة جميع سجلات الصيانة وفهرستها وأرشفتها ومطابقة هذه السجلات مع نظام الصيانة والخدمات الهندسية المرتبط.

وتابع البيان: "ستتمكن الشركات أيضا من ربط سجلات وبيانات العمليات الداخلية والخارجية وتيسير عملية توثيقها بين شركات الطيران والمؤجرين".

وأفاد البيان بأن الخطوط السعودية ستستفيد من تقليل النفقات العامة لإدارة السجلات، وتوفير وقت الأعمال الهندسية، واسترجاع البيانات بسهولة، وتحسين نقل الأصول بين شركة الطيران والجهات الأخرى، وغير ذلك.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الخطوط السعودية، أحمد الوسية: "تضع الخطوط السعودية الابتكار على رأس قائمة عملياتها التشغيلية، لذلك فإن شراكتنا مع جنرال إلكتريك ستمكننا من التحول نحو حلول بسيطة ورقمية لإدارة سجلات أصول الطائرات".

وأشار الوسية إلى أن وجود واجهات رقمية بالكامل تقدم وصولاً إلى أرشيف سجلات الطائرات مع سهولة التحول بين مزايا عديدة وسجلات وبيانات مختلفة، هي عناصر أساسية ضمن أي منهجية متكاملة لتوسيع أسطول الطائرات وتحديثها.

من جانبه، قال المدير العام لأعمال برامج الطيران في شركة "جنرال إلكتريك الرقمية"، أندرو كولمان: "يتوج هذا التعاقد شراكة هامة بالنسبة لشركتنا باعتبار أن الخطوط السعودية هي من أكبر شركات الطيران في المنطقة".

وأوضح كولمان أنه يمكن استشراف مستقبل قطاع الطيران من خلال العمليات المستدامة للشركة السعودية، وتطبيق أرقى ممارسات قطاع الطيران المعتمدة على التقنيات الناشئة، ومواكبة الزخم الرقمي المتصاعد حول العالم.