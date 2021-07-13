السعودية.. استكمال عملية بيع ونقل ملكية شركتي المطاحن الثانية والرابعة

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الأربعاء، عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهليين من القطاع الخاص.

وذكرت المؤسسة العامة للحبوب، في بيان، أن التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، تمت اليوم، بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

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ويذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات "الثانية والرابعة" إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.

يمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المٌنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، وبمناسبة اكتمال عمليات التخصيص، فقد أعربت المؤسسة عن تمنياتها بالتوفيق للتحالفات الفائزة في إدارة الشركات نحو تحقيق المستهدفات المرجوة من التخصيص.

كما يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه، وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات. وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.

يذكر أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت على تحالف تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة الراجحي الدولية للاستثمار - شركة نادك - شركة أولام العالمية بناء على عرضهم المالي البالغ نحو 2.138 مليار ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وبيعت شركة المطاحن الرابعة إلى تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص.