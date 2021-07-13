بنك إنجلترا يرفع قيود الجائحة على توزيعات البنوك

رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم الثلاثاء قيودا فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش.إس.بي.سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلا إن اختبار ضغط يجريه أظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كوفيد-19 على الاقتصاد.

وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: "حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية، ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار".

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وتباطأ انتعاش الاقتصاد البريطاني، الذي بدأ بعد رفع إجراءات العزل العام، بشدة في مايو، على الرغم من تخفيف أكبر لقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لبيانات رسمية كشفت أيضا تضرر شركات صناعة السيارات في البلاد جراء نقص عالمي في الرقائق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بـ 0.8% على أساس شهري، ليسجل وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه بشكل تقليدي قبل الجائحة، لكنه مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع بـ2% في أبريل نيسان، وأضعف كثيرا من متوسط التوقعات لنمو بـ 1.5% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وعانت بريطانيا من إحدى أكبر الضربات التي أحدثتها الجائحة بين الاقتصادات المتقدمة العام الماضي، وكان الناتج المحلي الإجمالي في مايو منخفضا بـ 3.1% عن مستواه في فبراير 2020، آخر شهر كامل قبل أن تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.