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تراجع أرباح "جرير" الفصلية 9% إلى 189 مليون ريال

مكتبة جرير
مكتبة جرير
سوق السعودية

تراجع أرباح "جرير" الفصلية 9% إلى 189 مليون ريال

الأرباح نصف السنوية بلغت نحو 457 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 9% إلى 189.2 مليون ريال، مقارنة بأكثر من 208 ملايين ريال في الربع المماثل من العام السابق، فيما سجلت تراجعاً بـ29% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري الذي حققت فيه أرباحاً بأكثر من 267 مليون ريال.

وفي النصف الأول بلغت أرباح "جرير" نحو 457 مليون ريال، بتراجع بـ0.7% عن الفترة المماثلة من عام 2020 التي بلغ فيها صافي الربح 460 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من عم 2020، يعود إلى الانخفاض الكبير في مبيعات الأونلاين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي شهد أداءً استثنائياً أثناء الحظر والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 (خاصة قسم الكمبيوتر نتيجة التعليم والعمل عن بعد)، والذي كان مدعوماً أيضاً بالمبيعات الاستثنائية في نهاية الربع المماثل من العام السابق قبيل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة.

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وبرغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.1% فقد انخفض صافي الربح بنسبة 9.2%، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، حيث تضمنت المصاريف العمومية والإدارية للربع المماثل من العام السابق دعم الشركة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بمبلغ 20 مليون ريال، ويرجع أيضاً إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة في الإيرادات الأخرى.

أما التراجع مقارنة مع الربع السابق، فيعزى إلى الانخفاض في المبيعات وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر. وقد تأثر الأداء في هذا الربع مقارنة بالربع السابق بهدوء المبيعات خلال شهر رمضان الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال نصف السنة الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إلى انخفاض المبيعات في الربع الثاني، والتي أدت إلى انخفاض مبيعات الفترة بنسبة 3.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

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