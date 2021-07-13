صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع 48.1 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الأهلي ريت 1" عن الفترة من مطلع يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021، بإجمالي أرباح موزعة نحو 48.125 مليون ريال.

وقالت الأهلي المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

مادة اعلانية

وأضافت أن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.35 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.50%.

وتبلغ نسبة التوزيع 3.52% من صافي قيمة الأصول، حسب القيمة العادلة، كما في تاريخ 30 يونيو 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 26 يوليو 2021، نهاية يوم تداول الخميس 15 يوليو 2021.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً بعد تاريخ الاستحقاق.