.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا تغرم "غوغل" 593 مليون دولار بسبب "المحتوى الإخباري"

غوغل
موقع غوغل
تكنولوجيا

فرنسا تغرم "غوغل" 593 مليون دولار بسبب "المحتوى الإخباري"

بعد فشلها في إبرام صفقة عادلة مع وسائل الإعلام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقرر تغريم شركة غوغل 500 مليون يورو (593 مليون دولار) في فرنسا، بعد أن فشلت شركة البحث العملاقة في إبرام صفقة عادلة مع الناشرين لاستخدام محتواهم الإخباري على منصتها.

وتجاهلت شركة Alphabet Inc المالكة لـ"غوغل" قرارًا لعام 2020 يقضي بالتفاوض بحسن نية لعرض مقتطفات من المقالات على خدمة أخبار Google.

وقالت إيزابيل دي سيلفا، رئيسة وكالة الأنباء الفرنسية: "إن العقوبة البالغة 500 مليون يورو تأخذ في الاعتبار الجدية الاستثنائية للانتهاكات التي لوحظت وما أدى إليه سلوك غوغل من مزيد من التأخير في التطبيق السليم للقانون"، وفقاً لـ"بلومبرغ".

بعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء.. تراجع عنيف لأسهم "فيرجن جالاكتيك" أسواق المال الفضاء بعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء.. تراجع عنيف لأسهم "فيرجن جالاكتيك"

كانت المواجهة بين غوغل وأصحاب المؤسسات الصحافية والخدمات الإخبارية محتدمة منذ وقت طويل. وكان الناشرون الأوروبيون يدفعون المنظمين لمنذ أكثر من عقد من الزمان للتعامل مع هيمنة غوغل، التي استقطبت مليارات اليورو من عائدات الإعلانات. وتم تقديم شكاوى في فرنسا في عام 2019 من قبل مجموعات تمثل الصحف والمجلات وكذلك وكالة "فرانس برس".

وتعد غرامة اليوم الثلاثاء أحدث عرض للقوة من قبل المنظم الفرنسي، حيث تتنافس فرنسا مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي على رأسهم ألمانيا لتكون أقوى هيئة رقابية في المنطقة لشركات التكنولوجيا الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد