رغم تصفيتها.. متاجر دبنهامز ستظل متاحة بالشرق الأوسط

وقعت مجموعة الشايع الكويتية، اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة "بوهو" للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ( Boohoo) وهي الشركة التي استحوذت على علامة دبنهامز (debenhams) في يناير الماضي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تحتفظ مجموعة الشايع بحقوق حصرية لإدارة محلات دبنهامز وإطلاق موقع تسوق إلكتروني جديد سيتيح لزبائنها إمكانية التسوق عبر الإنترنت للمرة الأولى من علامة دبنهامز في الشرق الأوسط.

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يشار إلى أن مجموعة متاجر دبنهامز أشهرت إفلاسها العام الماضي، وأعلنت في يناير الماضي عن إغلاق أبوابها نهائيا في بريطانيا والاستغناء عن آلاف الموظفين، مع بعد استحواذ boohoo عليها مقابل 75 مليون دولار.

وكانت الشايع اتفقت مع شركة المراكز العربية السعودية على تدشين عدد من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع على ثلاث مراحل لصالح المراكز.

وستشهد المرحلة الأولى تدشين سلسلة مقاهي "ستاربكس" داخل عدد من مراكز الشركة، حيث سيكون افتتاح أول فروعه في يوم الخميس 15 يوليو 2021 بمركز النخيل مول بالرياض.