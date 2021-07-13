مشكلة جديدة بهيكل طائرة "787" تدفع بوينغ لخفض إنتاجها

قالت بوينغ الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنها ستخفض معدل إنتاج الطائرة 787 بينما تعمل على إصلاح عيب جديد في هيكلها بحسب وكالة "رويترز".

ولم تكشف الشركة الأميركية لصناعة معدات الطيران والفضاء عن معدل جديد لبرنامج إنتاج 787، لكنها قالت إنه سيتحول مؤقتا إلى أقل من المعدل الحالي البالغ خمس طائرات شهريا.

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وهبطت أسهم بوينغ 3.5% في التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.

وقالت الشركة إنها سلمت منذ بداية العام حتى الآن 156 طائرة من جميع الأنواع مقارنة مع 157 طائرة للعام 2020 بكامله.

وسلمت بوينغ أكثر من 45 طائرة إلى العملاء في يونيو/حزيران، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس/آذار 2019.

وقالت الشركة "سنواصل أخذ الوقت اللازم لضمان أن تفي طائرات بوينغ بأعلى الجودة قبل التسليم."