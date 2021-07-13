"مُلكيّة عقارات الخليج ريت" يوزع 8.8 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الفترة من مطلع أبريل 2021، حتى 30 يونيو 2021، بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال.

وذكرت شركة مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن التوزيع سيكون على أساس عدد وحدات قائمة نحو 68.1 مليون وحدة.

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وتكون قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.30%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.32% كما في 30 يونيو 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 29 يوليو 2021، نهاية تداول يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.