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"المراكز العربية" تعلن بدء طرح صكوك دولية كجزء من إصدار سابق

المراكز العربية مناسبة
شعار شركة المراكز العربية
سوق السعودية

"المراكز العربية" تعلن بدء طرح صكوك دولية كجزء من إصدار سابق

تعيين غولدمان ساكس وإتش إس بي سي لإدارة الطرح

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأميركي، حيث سيتم دمج هذا الإصدار، ليشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً الذي تم بتاريخ 7 أبريل 2021 والبالغة قيمته 650 مليون دولار أميركي يُستحق في عام 2026.

وقد قامت الشركة بتعيين كل من غولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين ومديري اكتتاب مشتركين، وفق بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول".

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك بناءً على ظروف السوق والوضع المالي للشركة واحتياجاتها المالية والاستراتيجية.

وبخصوص الهدف من الطرح، قالت الشركة إنه لأغراض تجارية عامة ولتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية.

يذكر أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح.

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