تحالف "نادك" يوقع اتفاقيات الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن إكمال المفاوضات النهائية لتوقيع العقد بشأن العرض المشترك مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، إضافة إلى شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، وذلك للاستحواذ على مطحنة دقيق، من أصل مطحنتي دقيق، تم طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

وذكرت "نادك"، أنها ستوقع الاتفاقيات النهائية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، للاستحواذ على شركة المطاحن الثانية في مدينة الرياض.

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وتتجاوز قيمة العقد 1.2 مليار ريال، وسيتم تمويله من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف مجتمعين، بجانب الاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة.

وتندرج صفقة الاستحواذ هذه ضمن الخطة التوسعية لشركة "نادك" لتعزيز قيمة استثماراتها في قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية.