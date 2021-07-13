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"تعليم ريت" يوزع أرباحاً نقدية بـ12 مليون ريال عن النصف الأول

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
شعار شركة السعودي الفرنسي كابيتال
سوق السعودية

"تعليم ريت" يوزع أرباحاً نقدية بـ12 مليون ريال عن النصف الأول

قيمة الربح الموزع لكل وحدة عند 0.24 ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، اليوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "تعليم ريت" عن النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي أرباح عند 12,240,000 ريال سعودي.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها هو 51000000 وحدة، حيث تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.24 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة عند 2.4%.

وعن أحقية التوزيعات النقدية قالت الشركة إنها ستؤول لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1442-12-05 الموافق 2021-07-15، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.

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