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أرباح "الدريس" ترتفع 150% في الربع الثاني إلى 36 مليون ريال

الدريس
محطة وقود تابعة لشركة "الدريس"
سوق السعودية

أرباح "الدريس" ترتفع 150% في الربع الثاني إلى 36 مليون ريال

75.3 مليون ريال أرباح النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، بنسبة 150% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 14.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 8.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 39.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "الدريس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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وارتفع صافي أرباح "الدريس" بنسبة 68.46% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 75.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 44.7 مليون ريال صافي أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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