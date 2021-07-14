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أرباح الرياض للتعمير ترتفع 163% في الربع الثاني إلى 143 مليون ريال

شركة الرياض للتعمير
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سوق السعودية

أرباح الرياض للتعمير ترتفع 163% في الربع الثاني إلى 143 مليون ريال

توزع ريالاً للسهم أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الرياض للتعمير، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 162.8% في الربع الثاني من العام 2021، ليصل إلى 143.41 مليون ريال، مقارنة بنحو 54.56 مليون ريال صافي أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "الرياض للتعمير" بنسبة 29.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 111 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح الرياض للتعمير بنسبة 183.6% ليصل إلى 254.44 مليون ريال، مقارنة بنحو 89.7 مليون ريال صافي أرباح الفترة المماثلة من العام 2020.

وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي نحو 177.78 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 9 سبتمبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما يكون تاريخ التوزيع 30 سبتمبر 2021.

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