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ارتفاع أرباح "زين الكويت" الفصلية 17% لـ 41 مليون دينار

زين الكويت جديد
زين الكويت
شركات

ارتفاع أرباح "زين الكويت" الفصلية 17% لـ 41 مليون دينار

مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع 10 فلوس للسهم عن النصف الأول 2021

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دبي - العربية.نت

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في جديد نتائج الشركات الكويتية، ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة زين للاتصالات بنسبة 17% لتصل إلى 41 مليون دينار.

جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، كما سجلت الإيرادات الفصلية ثباتا عند حوالي 400 مليون دينار.

أوصى مجلس إدارة مجموعة زين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم عن النصف الأول من العام الحالي.

وبالنسبة للنتائج النصف سنوية، كشفت زين أن إيراداتها الموحدة بلغت عن هذه الفترة 750 مليون دينار أي 2.5 مليار دولار، مقارنة مع 787 مليون دينار أي 2.6 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الأخير.

وأوضحت المجموعة أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بلغت 310 ملايين دينار أي 1.03 مليار دولار، مقارنة مع 336 مليون دينار أي 1.1 مليار دولار، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 41%.

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