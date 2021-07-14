الخزف السعودي تشتري قطعة أرض بـ56 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودي، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراء قطعة أرض مساحتها 111,827 مترا مربعا في المنطقة الصناعية الجديدة بالرياض والمجاورة للمستودعات المركزية للشركة وذلك بمبلغ 55.9 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الخزف السعودي في بيان على "تداول السعودية"، إن شروط الصفقة تضمنت سداد جزء من المبلغ من خلال قرض مرابحة والجزء الآخر من مصادر التمويل الذاتية للشركة.

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وأوضحت أن قرض المرابحة يغطي نسبة 70% من المبلغ الإجمالي للشراء.

وأضافت أن الاتفاقية لا تتضمن دفع عمولة شراء، كما أن سعر الشراء أقل من متوسط التقييمات التي حصلت عليها الشركة من ثلاث مكاتب معتمدة.

وأوضحت أنها ستدفع ثمن شراء الأرض بموجب شيك مصرفي مصدق تسلم للبائع عند عملية الإفراغ، ولا تتحمل الشركة عمولة، بالإضافة إلى التزام شركة الخزف السعودي بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة.

وأشارت إلى أن البائع هي شركة عبر الخليج القابضة، وقطعة الأرض مجاورة لمستودعات الشركة المركزية.

وتستهدف الشركة من شراء الأرض دعم الخطط الاستراتيجية للشركة وزيادة القدرة التخزينية للمستودعات.

وذكرت الخزف السعودي، أن الأثر المالي لهذه الصفقة سوف ينعكس على قائمة المركز المالي في التقارير المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث من عام 2021، وذلك لكل من بند النقدية وبند الأصول غير المتداولة وبند القروض.