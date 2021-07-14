بنك بوبيان للعربية: أطلقنا أول بنك إسلامي رقمي سيقدم خدماته بالدول العربية

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، في مقابلة مع "العربية" عن سعي المصرف للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت، بعد إطلاقه من لندن اليوم الأربعاء NOMO BANK الذي يعد أول بنك رقمي إسلامي في العالم، ومقره العاصمة البريطانية.

وأوضح الماجد أن العلامة التجارية للبنك الجديد، تابعة لبنك لندن والشرق الأوسط، و"عندما قمنا بدراسات وجدنا حاجة للمواطنين والوافدين في دول الخليج، لفتح حسابات خارج المنطقة وهناك صعوبة لفتح هذه الحسابات ومع إطلاق هذا البنك سيكون هذا الأمر متاحا".

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وأضاف أن "المرحلة الأولى سيغطي فيها البنك الرقمي الكويت ثم دول مجلس التعاون ثم الدول العربية، وهذا يعد سبق للمصارف الكويتية عبر الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار ترخيص هذا البنك من لندن، والحصول على موافقة بنك الكويت المركزي".

وقال إن "السلطات الرقابية في الكويت والبنك المركزي بصدد إطلاق القوانين والنظم لإصدار رخص تجارية لبنوك رقمية محلية، وسوف نتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي في الكويت".

وذكر البنك أنه أطلق العلامة الجديدة من خلال بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتخذ مدينة لندن مقرا له ويعتبر جزءا من مجموعة بنك بوبيان، كما تخضع العلامة الجديدة لقوانين سلطات الرقابة المالية البريطانية.

وتقدم الماجد بالشكر لبنك الكويت المركزي على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير القطاع المصرفي ومواكبته للتطورات الحاصلة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية واعداد البنوك لتكون أكثر جاهزية للمرحلة المقبلة من التغيير.

يذكر أن البنك الرقمي حالياً في المرحلة التشغيلية الاولية حيث يمكن لعملاء بوبيان وغيرهم في الكويت زيارة الموقع الالكتروني Nomobank.com والتسجيل وسوف يتم التواصل معهم لاحقاً بعد استيفائهم المتطلبات الاساسية لفتح الحساب والبدء في إجراء المعاملات المصرفية عبر تطبيق البنك .

يستغرق انشاء الحساب دقائق ويمكن استخدام الحساب عبر التطبيق في اي وقت من أي مكان في العالم بكل آمان والحفاظ على سرية المعلمات والبيانات.