تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" تعتزم الاستحواذ على 51% من "ثمانية للنشر"

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام"، عن توقيع الشركة العربية للوسائل، التابعة لها، اتفاقية شراء حصص مع كل من عبدالرحمن علي أبومالح وأسيل صلاح باعبدالله وشركة ميم للبحوث والدراسات، لغرض الاستحواذ على ما نسبته 51% من حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة).

وقالت "الأبحاث والإعلام" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة الصفقة نحو 33.31 مليون ريال، تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأسمال شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

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وأضافت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، ومنها الحصول على موافقة وزارة التجارة على تعديل عقد تأسيس شركة ثمانية للنشر والتوزيع لإدخال الشركة العربية للوسائل شريكاً جديداً، وموافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى.

وأوضحت أنه سيتم تمويل قيمة الصفقة من موارد المجموعة وتدفقاتها النقدية.

وأشارت السعودية للأبحاث والإعلام، إلى أن شركة ثمانية للنشر والتوزيع، تعتبر أبرز الشركات السعودية العاملة في مجال الإعلام الرقمي، وتقدم العديد من برامج البودكاست والأفلام الوثائقية على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن إيرادات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، بلغ نحو 4.42 مليون ريال في 2020، وبلغ صافي أرباحها نحو 1.16 مليون ريال، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي للصفقة ابتداءً من الربع الرابع من 2021.

وقالت إن الاستحواذ على شركة ثمانية للنشر والتوزيع، يمثل امتداداً للاستراتيجية التحولية الجديدة التي أطلقتها المجموعة مؤخراً والرامية إلى تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.