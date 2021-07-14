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سلطة دبي للخدمات المالية تغرم وتحظر المدير المالي السابق لمجموعة أبراج

اقتصاد دبي

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم وتحظر المدير المالي السابق لمجموعة أبراج

لتورطه عن علم في انتهاكات لتشريعات مركز دبي المالي العالمي

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دبي - العربية.نت

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فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة على المدير المالي السابق لمجموعة أبراج Ashish Dave، بقيمة 1.7 مليون دولار عن تجاوزات إدارية ومالية.

وشملت العقوبة حظر DAVE من تأدية أي وظيفة تتعلق بتقديم خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي أو في أحد الشركات التي تتبع للمركز.

وشغل DAVE وظيفة المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر من العام 2008 إلى سبتمبر من العام 2013 ثم على فترة ثانية في العامين 2017 و2018.

وقررت سلطة دبي للخدمات المالية في يونيو الماضي تنفيذ إجراءات ضد DAVE لتورطه عن علم في انتهاكات لتشريعات مركز دبي المالي العالمي من قبل أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.

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