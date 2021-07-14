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هذه الدول تودع محركات البنزين والديزل اعتبارا من 2035

محطة للهيدروجين الأخضر
محطة للهيدروجين الأخضر
سيارات

هذه الدول تودع محركات البنزين والديزل اعتبارا من 2035

شركات أوروبية تكبدت غرامات باهظة جراء اخفاء حقائق انبعاثات الكربون

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دبي - العربية.نت

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اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا بوقف استخدام محركات البنزين والديزل اعتبارا من عام 2035 في سياق الحماية من الانبعاثات الضارة، والتشجيع على وسائل النقل الصديقة للبيئة أو الخضراء، مثل محركات السيارات الكهربائية أو المعتمدة على الهيدروجين.

كشفت وثائق محكمة أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ستدفع 2.2 مليار دولار لتسوية تحقيق للحكومة الأميركية بشأن غش في انبعاثات الديزل ودعاوى مقدمة من 250 ألفا من ملاك السيارة في الولايات المتحدة.

وذكرت وثائق المحكمة أن دايملر وافقت على دفع 3290 دولارا لمالكي 250 ألف سيارة لإصلاح السيارات الملوثة، ووافقت على عدم معارضة دفع 83.4 مليون دولار لتكاليف المحاماة وسداد تكاليف محامي ملاك السيارات.

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ويجري محققون ومنظمون حول العالم تحقيقات بشأن شركات لصناعة السيارات منذ أن اعترفت فولكسفاغن في 2015 بأنها تحايلت على اختبارات قياس انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى الكشف عن انتهاكات لقواعد تنظيمية من جانب عدد من المُصنعين.

ومن ناحية أخرى، اتهم ممثلو ادعاء ألمان مديرين كبارا في فولكسفاغن بالتأخر في إبلاغ المستثمرين بشأن الممارسات الخاطئة للشركة.

وقال مكتب ممثلي الادعاء في شتوتغارت إن الغرامة على دايملر لن تؤثر على الإجراءات الجارية بشأن مزاعم بتلاعب من بعض الأشخاص في برمجيات المحركات المستخدمة في بعض سيارات دايملر التي تعمل بالديزل.

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